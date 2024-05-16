WSJ: рф запустила в космос апарат з протисупутниковою ядерною зброєю майже за три тижні до повномасштабної війни з Україною

Майже за три тижні до початку повномасштабного вторгнення в Україну, 5 лютого 2022 року, росія запустила апарат «Космос-2553», на борту якого були компоненти протисупутникової ядерної зброї.

Про це американські високопосадовці на умовах анонімності розповіли The Wall Street Journal.

Про запуск «Космоса-2553» повідомили зокрема і в «Роскомосі», проте про його призначення російська влада говорила мало — лише розповіли про те, що він призначений для наукових досліджень і оснащений системами для відпрацювання «в умовах впливу радіації та важких заряджених частинок».

Водночас американські високопосадовці вважають «неправдоподібними» заяви рф про нібито наукове призначення апарата. Вони впевнені: цей запуск прямо повʼязаний з нещодавніми погрозами росії розгорнути в космосі ядерну зброю, яка в разі вибуху може вивести з ладу великі мережі супутників і позбавити планету звʼязку.

Власне, як пише WSJ, супутник ядерного заряду не несе, але на борту є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь. Співбесідники видання уточнюють, що якщо росія все ж розгорне ядерну зброю у космосі, вибух знищить супутники «у тій частині космосу, де домінують американські урядові та комерційні апарати, зокрема й мережі Starlink від SpaceX».

Запущений 5 лютого 2022 року «Космос-2553» досі обертається навколо Землі по «незвичайній орбіті».

«Орбіта супутника знаходиться в тому регіоні, який не використовує жодний інший космічний апарат — вже це є дещо незвичним. До того ж там радіація вища, ніж на нижніх навколоземних орбітах, де зазвичай розміщують апарати», — публічно прокоментувала помічниця держсекретаря Мелорі Стюарт.

Вона сказала, що США «роками знали про те, що росія прагне розгорнути ядерний потенціал у космосі, але лише нещодавно змогли більш точно оцінити їхній прогрес».