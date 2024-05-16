WSJ: рф запустила в космос апарат з протисупутниковою ядерною зброєю майже за три тижні до повномасштабної війни з Україною

Майже за три тижні до початку повномасштабного вторгнення в Україну, 5 лютого 2022 року, росія запустила апарат «Космос-2553», на борту якого були компоненти протисупутникової ядерної зброї.
Про це американські високопосадовці на умовах анонімності розповіли The Wall Street Journal.
Про запуск «Космоса-2553» повідомили зокрема і в «Роскомосі», проте про його призначення російська влада говорила мало — лише розповіли про те, що він призначений для наукових досліджень і оснащений системами для відпрацювання «в умовах впливу радіації та важких заряджених частинок».
Водночас американські високопосадовці вважають «неправдоподібними» заяви рф про нібито наукове призначення апарата. Вони впевнені: цей запуск прямо повʼязаний з нещодавніми погрозами росії розгорнути в космосі ядерну зброю, яка в разі вибуху може вивести з ладу великі мережі супутників і позбавити планету звʼязку.
Власне, як пише WSJ, супутник ядерного заряду не несе, але на борту є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь. Співбесідники видання уточнюють, що якщо росія все ж розгорне ядерну зброю у космосі, вибух знищить супутники «у тій частині космосу, де домінують американські урядові та комерційні апарати, зокрема й мережі Starlink від SpaceX».
Запущений 5 лютого 2022 року «Космос-2553» досі обертається навколо Землі по «незвичайній орбіті».
«Орбіта супутника знаходиться в тому регіоні, який не використовує жодний інший космічний апарат — вже це є дещо незвичним. До того ж там радіація вища, ніж на нижніх навколоземних орбітах, де зазвичай розміщують апарати», — публічно прокоментувала помічниця держсекретаря Мелорі Стюарт.
Вона сказала, що США «роками знали про те, що росія прагне розгорнути ядерний потенціал у космосі, але лише нещодавно змогли більш точно оцінити їхній прогрес».
- У лютому 2024 року голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер закликав Адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про «серйозну загрозу безпеці США», щоб відкрито обговорити це із союзниками. CNN із посиланням на джерела стверджувало, що ця інформація може бути повʼязана з ядерним потенціалом росії в космосі — отримані дані нібито викликають «велике занепокоєння».
- Через побоювання в тому, що росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі, США звернулися до Індії та Китаю з проханням переконати путіна не робити цього.
- Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Запропонований документ підтвердив би зобовʼязання дотримуватися Договору про космос 1967 року, який забороняє підписантам, зокрема росії та США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які обʼєкти, що несуть ядерну зброю, або інші види зброї масового знищення».