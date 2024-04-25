Росія заблокувала пропозицію США в ООН про заборону ядерної зброї у космосі

Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради бБезпеки ООН, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі, передає Reuters.

Це відбулось після того, як Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї космічного базування, однак росія це заперечила.

Проєкт резолюції Ради безпеки винесли на голосування США та Японія — цьому передували шість тижнів перемовин. За проголосували 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише росія, а Китай утримався.

Перед голосуванням посол рф в ООН Василь Небензя назвав цю резолюцію «жартівливою».

Заступник посла США Роберт Вуд сказав журналістам, що якщо росія не проголосувала за резолюцію, «це змушує задуматися, чи не приховує вона щось».

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобовʼязання дотримуватися Договору про космос 1967 року, який забороняє підписантам, зокрема росії та США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які обʼєкти, що несуть ядерну зброю або інші види зброї масового знищення».