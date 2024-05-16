Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) схвалив поправки до закону про допомогу громадянам України у звʼязку зі збройним конфліктом на її території.

Згідно з документом, законність перебування для українців, яким присвоєно номер PESEL UKR, продовжено до 30 вересня 2025 року. З наступного року виплати на дитину у розмірі 800 злотих будуть привʼязані до обовʼязкового шкільного навчання.

Постанова продовжує доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, що надаються органами соціального страхування (ZUS), а також можливість проживання в колективних місцях розміщення.

Поправка також визначає максимальний термін, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови — 36 місяців. Рішення стосуватиметься учнів, які почали навчання у 2022/2023 та 2023/2024 роках.

Також схвалені зміни стосуються продовження на чотири місяці терміну подачі заяв на отримання умовного права на заняття лікарською, стоматологічною, медичною та акушерською практикою.

У законі прописані й нові правила підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер PESEL. Підтвердити особу можна буде тільки за наявності дійсного проїзного документа.

З 1 липня фінансування проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою.

Правила відшкодування витрат на проживання та харчування в центрах колективного проживання також зміняться.

Постанова передбачає скасування з 1 липня одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих та допомоги на фінансування фотографії (раніше під час оформлення PESEL UKR фото робили безкоштовно).

Більшість положень закону набере чинності з 1 липня, але перед тим документ ще передадуть на розгляд до Сенату та на підпис президентові Польщі.