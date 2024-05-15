В Україні запрацювала єдина онлайн-платформа про всиновлення дітей

Мінсоцполітики України спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей запустили єдину державну онлайн-платформу про всиновлення та сімейне виховання дітей — «Україна для кожної дитини».

Це перший крок до диджиталізації системи догляду та підтримки дітей. На цій платформі можна знайти необхідну інформацію і ресурси, що стосуються всиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання.

Зокрема, можна отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю, а ще дізнатися про всиновлення, сімейні форми виховання і патронат. Також можна скористатися «Лінією турботи» і почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.

Наступний крок, зазначають у Мінсоцполітики, — побудувати комплексну систему, що забезпечить прозорий і зрозумілий механізм подання документів на всиновлення дітей. Запущена платформа стане покроковою «дорожньою картою» для родин, які хочуть допомогти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.