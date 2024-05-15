Курсант Військової академії Одеси розбився під час стрибка з парашутом. ДБР розслідує обставини загибелі

Державне бюро розслідувань розслідує обставини загибелі курсанта Одеської військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Про це повідомили в ДБР.

Трагедія трапилась 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив тренувальний стрибок на висоті 600 метрів.

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Попередньо, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Хлопця почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув на місці.

Слідство перевірить, чи провели інструктори належну підготовку й інструктаж курсантів та чи дотримувались правил під час тренувальних стрибків. Також експертиза встановить, чи був правильно укладений парашут. Це був 12-й стрибок курсанта за період навчання.

Попередньо правопорушення кваліфікували як недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Стаття передбачає увʼязнення на строк від 5 до 8 років.