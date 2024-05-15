ВАКС стягнув у дохід України два літаки Ан-148, які належали російській компанії

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) стягнув у дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії «Ільюшин Фінанс Ко.».

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

У відомстві зазначили, що «Ільюшин Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех» та відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на авіаційних заводах рф.

До початку та під час повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія системно співпрацює з вищим російським політичним керівництвом та постачає літаки й комплектуючі російським силовим відомствам та структурним підрозділам Міноборони рф.

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих додала, що ці літаки перебувають на території України.