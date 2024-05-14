Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Постраждали 20 людей

Увечері 14 травня російські війська вдарили по Харкову. Зараз відомо про 17 постраждалих, серед них троє дітей.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов й очільник МВС Ігор Клименко.

Окупанти влучили в десятий поверх багатоквартирного будинку. Минулося без пожежі. Там здійснюють поквартирний обхід і шукають можливих постраждалих. Також атаки зазнали гаражі — приблизно 10 із них горять.

О 19:35 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 20. Російські війська били по місту керованими авіабомбами УМПБ Д30-СН. Один з боєприпасів влучив у житловий будинок, два інших — у двір житлової цивільної забудови в Шевченківському районі міста.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Ігор Клименко / Telegram

У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, заклад освіти, зруйновані 15 гаражів, знищені автомобілі.

Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому, їх госпіталізували. Ще пʼятеро людей з гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей 8 і 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами.