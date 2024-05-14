Росіяни вдарили по Нікополю артилерією й скинули авіабомби на Харків. Є загиблий та поранені

Вранці 14 травня російські війська атакували Харків та Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинула щонайменше одна людина.

О 06:30 окупанти вдарили по Київському району Харкова авіабомбами УМПБ Д-30, пишуть мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджено. Другий удар прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли в густонаселений район.

Постраждали чотири людини: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років.

Крім того, з самого ранку росіяни бʼють по Нікополю з артилерії, пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення.