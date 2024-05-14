Сили оборони України знищили 18 з 18 ударних дронів за ніч

У ніч на 14 травня російське військо атакувало Україну 18 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» також з окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Сили оборони України збили всі 18 російських безпілотників у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Відбивали російський удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.