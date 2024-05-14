Сили оборони України знищили 18 з 18 ударних дронів за ніч

У ніч на 14 травня російське військо атакувало Україну 18 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» також з окупованого Криму.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Сили оборони України збили всі 18 російських безпілотників у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.
Відбивали російський удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
- Напередодні газета Wall Street Journal проаналізувала щоденні звіти Повітряних сил ЗСУ та дійшла висновку, що українська ППО збиває усе менше повітряних цілей, бо росія розширила географію ударів та застосовує все більше дронів та ракет.