Лідер сепаратистів Каталонії йде у відставку та з політики після поразки на виборах

Президент Каталонії Пере Арагонес заявив, що йде у відставку та з політики після провалу його сепаратистської партії «Ліві республіканці Каталонії» на регіональних виборах. Іспанські соціалісти завдали історичної поразки руху за незалежність.

Про це пише Reuters.

Республіканська партія Каталонії (ERC) Пере Арагонеса залишається найкращою надією для соціалістів, які набрали найбільше голосів на виборах 12 травня, але не набрали більшості, щоб сформувати уряд у регіоні.

Арагонес, який очолює Каталонію з 2021 року, заявив, що його партія не підтримає соціалістів, закликавши їх співпрацювати з радикальною сепаратистською партією Junts.

«ERC залишиться в опозиції, як це вирішили громадяни», — сказав Арагонес.

Каталонська соціалістична партія, очолювана колишнім міністром охорони здоровʼя Іспанії Сальвадором Іллою, домоглася значних успіхів і стала явним переможцем. Після підрахунку голосів виборців вона отримала 42 місця — менше за 68, необхідних для абсолютної більшості. Якщо Іллі вдасться сформувати коаліцію, що буде складно, це буде першим випадком за понад 10 років, коли Каталонією керуватиме несепаратистська партія.

Високопоставлена представниця соціалістів Нурія Парлон заявила журналістам, що їхнім бажаним варіантом була б ліва коаліція з ERC та партією Sumar, а як альтернатива — уряд меншості за підтримки інших партій.

Водночас лідер Junts Карлес Пучдемон заявив, що він не підтримає формування регіонального соціалістичного уряду, і якщо соціалісти звернуться для цього до правої Народної партії, його політсила відкличе свою підтримку національного уряду в Мадриді.