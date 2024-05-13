Росіяни обстріляли Херсонщину і Харківщину. Є жертви

Удень 13 травня російські війська обстріляли село Кізомис Білозерської громади, що на Херсонщині. Один із ударів прийшовся по житловому будинку — загинули дві людини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через обстріл у будинку виникла пожежа. Рятувальники знайшли там тіла чоловіка 1955 року народження і жінки 1962 року народження.

Також росіяни з авіації скинули керовані авіабомби на прикордонний Вовчанськ на Харківщині, а ще обстріляли місто з артилерії. Місцева прокуратура повідомила, що зараз відомо про пʼятьох поранених — це чотири цивільних чоловіки і одна жінка.

DeepState / Telegram

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове і Зелене, що на Харківщині, і продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали удару по фермі в Коротичах Харківського району. Один чоловік загинув, троє поранені. Інформацію про постраждалих уточнюють.