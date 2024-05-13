З Тиси дістали тіло вже 29-го чоловіка, який намагався перетнути кордон

З Тиси дістали тіло ще одного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила ДПСУ.
На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Встановлено, що загиблий — 42-річний мешканець Закарпаття.
Це вже 29-й подібний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону через Тису.
- Тиса — найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Вона тече в межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною, Румунією та Угорщиною, а також по кордону між Словаччиною та Угорщиною.