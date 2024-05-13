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З Тиси дістали тіло вже 29-го чоловіка, який намагався перетнути кордон

Автор:
Оля Березюк
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З Тиси дістали тіло ще одного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила ДПСУ.

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Встановлено, що загиблий — 42-річний мешканець Закарпаття.

Це вже 29-й подібний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону через Тису.

  • Тиса — найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Вона тече в межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною, Румунією та Угорщиною, а також по кордону між Словаччиною та Угорщиною.