У Бєлгороді обвалився підʼїзд багатоповерхівки. Відомо про одного загиблого

У російському Бєлгороді обвалився підʼїзд багатоповерхівки з десятого по перший поверх. Зараз відомо про щонайменше одну загиблу жінку, ще 28 людей постраждали.

Про це повідомили губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков і Слідчий комітет рф.

Причини обвалу будинку невідомі. Під час інциденту в Бєлгороді лунав сигнал повітряної тривоги. Гладков звинувачує в обстрілі Україну й стверджує, що в підʼїзд будинку нібито влучив снаряд.

У Міноборони рф заявили про атаку ЗСУ, і що житловий будинок пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет «Точка-У». Слідчий комітет розслідуватиме справу як теракт.

За даними російських Telegram-каналів, унаслідок удару по багатоповерхівці загинули щонайменше кілька людей. Під час розбору завалів дах будинку обвалився на рятувальників. Зберігається загроза обвалу сусідніх підʼїздів будинку — там триває евакуація мешканців.