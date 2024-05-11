В центрі міста Бровари пролунав вибух. Є поранені, серед них поліцейський

В центрі міста Бровари (Київська область) пролунав вибух.

Мер міста Ігор Сапожко повідомив, що це сталося на бульварі Незалежності, в районі магазину «Червоний маркет» приблизно о 20:40. Попередньо, поранені двоє людей, серед них один поліцейський.

У соцмережах вже зʼявилося відео з місця подій.

Нацполіція згодом повідомила, що причиною вибуху стала граната. Поліцейські отримали виклик на хуліганство. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати. Поліцейський почав його переслідувати, і тоді чоловік кинув гранату в бік правоохоронця. Вибухом були поранені поліцейський і сам правопорушник.

Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.