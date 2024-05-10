Священник побив військового в Хмельницькому: суд виніс вирок у справі

Торік 2 квітня в одному з храмів Української православної церкви Московського патріархату в Хмельницькому священнослужитель Ігор Слободян побив військового Артура Ананьєва. Сьогодні, 10 травня, іподиякону винесли вирок.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов.

До обвинуваченого Слободяна застосували пробаційний нагляд строком на один рік шість місяців, а також поклали обовʼязки за статтею 59-1 КК України. Тобто священнослужитель має періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України тощо.

Цивільний позов військового суд задовольнив частково — стягнув зі священнослужителя 37 924 гривень за шкоду здоровʼю та 50 000 гривень за моральну шкоду.

Минулого року в храмі УПЦ МП військовослужбовець Артур Ананьєв запитав: «Скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?». За це його почали бити священнослужитель і прихожани. Тоді поліція порушила кримінальне провадження проти священників за фактом групового хуліганства.