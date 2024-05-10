Канадський виробник бронемашин Roshel локалізує виробництво в Україні

Канадський виробник бронемашин Roshel планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України.

Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов.

«Ми вже маємо кілька майстерень по всій Україні, які займаються ремонтом і обслуговуванням наших автомобілів. Окрім цього, ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. У Roshel працює понад 200 біженців з України тут, у Канаді, які отримали унікальний досвід. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити роботу там», — сказав Шимонов.