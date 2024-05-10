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У фіналі «Євробачення» Україна виступатиме другою

Автор:
Софія Телішевська
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Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляють Україну на пісенному конкурсі «Євробачення — 2024», виступатимуть у фіналі другими.

Порядок виступів опублікували організатори конкурсу.

Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 11 травня. Виконавці виступатимуть у такому порядку:

  • Marcus & Martinus — “Unforgettable” (Швеція);
  • Alyona Alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria” (Україна);
  • ISAAK — “Always On The Run” (Німеччина);
  • TALI — “Fighter” (Люксембург);
  • Joost Klein — “Europapa” (Нідерланди);
  • Eden Golan — “Hurricane” (Ізраїль);
  • Silvester Belt — “Luktelk” (Литва);
  • Nebulossa — “ZORRA” (Іспанія);
  • 5MIINUST x Puuluup — “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” (Естонія);
  • Bambie Thug — “Doomsday Blue” (Ірландія);
  • Dons — “Hollow” (Латвія);
  • Marina Satti — “ZARI” (Греція);
  • Olly Alexander — “Dizzy” (Британія);
  • Gåte — “Ulveham” (Норвегія);
  • Angelina Mango — “La noia” (Італія);
  • TEYA DORA — “RAMONDA” (Сербія);
  • Windows95man — “No Rules!” (Фінляндія);
  • iolanda — “Grito” (Португалія);
  • LADANIVA — “Jako” (Вірменія);
  • Silia Kapsis — “Liar” (Кіпр);
  • Nemo — “The Code” (Швейцарія);
  • Raiven — “Veronika” (Словенія);
  • Baby Lasagna — “Rim Tim Tagi Dim” (Хорватія);
  • Nutsa Buzaladze — “Firefighter” (Грузія);
  • Slimane — “Mon Amour” (Франція);
  • Kaleen — “We Will Rave” (Австрія).

68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме.