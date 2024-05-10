У фіналі «Євробачення» Україна виступатиме другою

Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляють Україну на пісенному конкурсі «Євробачення — 2024», виступатимуть у фіналі другими.

Порядок виступів опублікували організатори конкурсу.

Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 11 травня. Виконавці виступатимуть у такому порядку:

Marcus & Martinus — “Unforgettable” (Швеція);

Alyona Alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria” (Україна);

ISAAK — “Always On The Run” (Німеччина);

TALI — “Fighter” (Люксембург);

Joost Klein — “Europapa” (Нідерланди);

Eden Golan — “Hurricane” (Ізраїль);

Silvester Belt — “Luktelk” (Литва);

Nebulossa — “ZORRA” (Іспанія);

5MIINUST x Puuluup — “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” (Естонія);

Bambie Thug — “Doomsday Blue” (Ірландія);

Dons — “Hollow” (Латвія);

Marina Satti — “ZARI” (Греція);

Olly Alexander — “Dizzy” (Британія);

Gåte — “Ulveham” (Норвегія);

Angelina Mango — “La noia” (Італія);

TEYA DORA — “RAMONDA” (Сербія);

Windows95man — “No Rules!” (Фінляндія);

iolanda — “Grito” (Португалія);

LADANIVA — “Jako” (Вірменія);

Silia Kapsis — “Liar” (Кіпр);

Nemo — “The Code” (Швейцарія);

Raiven — “Veronika” (Словенія);

Baby Lasagna — “Rim Tim Tagi Dim” (Хорватія);

Nutsa Buzaladze — “Firefighter” (Грузія);

Slimane — “Mon Amour” (Франція);

Kaleen — “We Will Rave” (Австрія).

68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме.