У фіналі «Євробачення» Україна виступатиме другою

Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляють Україну на пісенному конкурсі «Євробачення — 2024», виступатимуть у фіналі другими.
Порядок виступів опублікували організатори конкурсу.
Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 11 травня. Виконавці виступатимуть у такому порядку:
- Marcus & Martinus — “Unforgettable” (Швеція);
- Alyona Alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria” (Україна);
- ISAAK — “Always On The Run” (Німеччина);
- TALI — “Fighter” (Люксембург);
- Joost Klein — “Europapa” (Нідерланди);
- Eden Golan — “Hurricane” (Ізраїль);
- Silvester Belt — “Luktelk” (Литва);
- Nebulossa — “ZORRA” (Іспанія);
- 5MIINUST x Puuluup — “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” (Естонія);
- Bambie Thug — “Doomsday Blue” (Ірландія);
- Dons — “Hollow” (Латвія);
- Marina Satti — “ZARI” (Греція);
- Olly Alexander — “Dizzy” (Британія);
- Gåte — “Ulveham” (Норвегія);
- Angelina Mango — “La noia” (Італія);
- TEYA DORA — “RAMONDA” (Сербія);
- Windows95man — “No Rules!” (Фінляндія);
- iolanda — “Grito” (Португалія);
- LADANIVA — “Jako” (Вірменія);
- Silia Kapsis — “Liar” (Кіпр);
- Nemo — “The Code” (Швейцарія);
- Raiven — “Veronika” (Словенія);
- Baby Lasagna — “Rim Tim Tagi Dim” (Хорватія);
- Nutsa Buzaladze — “Firefighter” (Грузія);
- Slimane — “Mon Amour” (Франція);
- Kaleen — “We Will Rave” (Австрія).
68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме.