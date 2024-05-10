Росіяни атакували Харків ракетами, а південь дронами. Скільки Shahed збили ЗСУ

Російські окупанти минулої ночі атакували Україну ударними безпілотниками й ракетами. Про це вранці повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Противник випустив 10 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із території тимчасово окупованого Криму і дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області.

Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони знищили всі 10 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

О 03:20 окупанти атакували Харків — у трьох будинках виникла пожежа, ще 12 пошкоджені. Постраждали дві людини: дитина 11 років і жінка 72 років. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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