«Євробачення-2024»: Оголосили результати другого півфіналу

Другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2024» відбувся у шведському місті Мальме на стадіоні Malmö Arena. Результати оголосили на трансляції. Ось хто пройшов до гранд-фіналу:

Латвія — Dons з піснею Hollow

Австрія — Kaleen з піснею We Will Rave

Нідерланди — Joost Klein з піснею Europapa

Норвегія — Gåte з піснею Ulveham

Ізраїль — Eden Golan з піснею Hurricane

Греція — Marina Satti з піснею ZARI

Естонія — 5MIINUST x Puuluup з піснею (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Швейцарія — Nemo з піснею The Code

Грузія — Nutsa Buzaladze з піснею Firefighter

Вірменія — LADANIVA з піснею Jako

68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме. Півфінали «Євробачення-2024» провели на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.