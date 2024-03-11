Організатори «Євробачення-2024» оголосили про три нововведення конкурсу в Мальме

Організатор цьогорічного пісенного конкурсу, шведський суспільний мовник SVT оголосив про три нововведення «Євробачення-2024».

По-перше, глядачі пісенного змагання зможуть побачити по три додаткових виступи у кожному півфіналі: артисти з країн «Великої пʼятірки» — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії — а також з країни-господині Швеції вперше повністю виконають свої пісні у півфіналі.

Раніше на півфіналах глядачам демонстрували лише короткі уривки кожної з їхніх репетицій. Відтепер «Велика пʼятірка» та Швеція зможуть вийти на сцену «Євробачення» та виступити між конкурсними номерами тих учасників, хто змагається за прохід у фінал.

У першому півфіналі ми побачимо Німеччину, Швецію та Велику Британію, у другому — Францію, Італію та Іспанію.

Як ще одне нововведення «Євробачення-2024», у гранд-фіналі збільшать час для глядацького голосування. Тепер глядачі зможуть віддавати свої голоси просто під час виконання пісень, а не чекати, як раніше, доки виступлять усі учасники.

Крім того, глядачі з тих країн, що не беруть участі в «Євробаченні-2024», відтепер матимуть майже 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні перед початком прямого ефіру. Національне журі в кожній країні-учасниці, як і раніше, голосуватиме лише у фіналі, а десять найкращих учасників кожного півфіналу визначатимуть лише глядачі.

Крім того, організатори «Євробачення» у Швеції заявляють, що незабаром оголосять про ще одну велику зміну у конкурсі.