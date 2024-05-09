У Кремлі заявили, що рф виведе своїх військових з низки областей Вірменії

Прессекретар лідера рф Дмитро Пєсков заявив, що напередодні під час зустрічі володимира путіна і премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна узгодили виведення російських військових і прикордонників з низки вірменських областей. Водночас на кордонах Вірменії з Туреччиною та Іраном прикордонники залишаться.

Про це Пєсков повідомив Інтерфаксу.

За його словами, восени 2020 року на прохання вірменської сторони росія розмістила своїх військових і прикордонників у кількох вірменських областей. Пашинян сказав, що наразі такої потреби вже немає, оскільки «обставини змінилися», путін погодився.

Натомість вірменська сторона нібито попросила залишити російських прикордонників на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордонах.

«Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції», — уточнив представник Кремля.