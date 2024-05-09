Хірурги дістали уламок російської міни з головного мозку хлопчика, який потрапив під обстріл у Херсоні

Лікарі дістали уламок російської міни з головного мозку 9-річного хлопчика. Шматок металу був завдовжки 8 міліметрів.

Про це повідомила Дитяча лікарня Святого Миколая, що у Львові.

Михайло Воловиков з Херсону отримав важке поранення голови під час мінометного обстрілу міста напередодні Нового року — 31 грудня. Коли почалася атака, хлопчик разом з другом обідали в кафе. Діти швидко забігли у службове приміщення, проте це їх не врятувало — уламки прошили стіни. Осколки потрапили Михайлу в голову, а його друг загинув на місці.

Херсонські лікарі надали хлопчику першу хірургічну допомогу, а миколаївські виконали операцію з видалення уламків роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці — надто глибоко він заліг.

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Коли Михайло опритомнів, виявилось, що ліва частина його тіла повністю паралізована — знерухомлені рука, нога і пів обличчя. За кілька місяців щоденної реабілітації хлопчик почав робити перші кроки та впевненіше пересуватися.

Однак незабаром у дитини почалися судомні напади. Лікарі припустили, що їх міг спричинити уламок російської міни, що залишився в головному мозку дитини. Львівські хірурги погодились зробити надважку операцію — уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла.

«Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку в копиці сіна. Хлопчика могло повністю паралізувати», — розповідає дитячий нейрохірург Михайло Логва.

Під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу лікарі змогли безпечно дістатися ділянки головного мозку, де заліг уламок, — його вдалося видалити. Через кілька днів хлопчик опритомнів.

Операція пройшла успішно — рухові функції хлопчика не порушилися, але попереду чекає тривала реабілітація Михайлик мріє повернутися додому і щоб його місто більше не обстрілювали.