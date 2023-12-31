Російські війська обстріляли Херсон. Загинула дитина, ще одна в тяжкому стані

Російські війська обстріляли Херсон. Вони поцілили поблизу магазину, де були діти.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про загибель 14-річного хлопця і важке поранення 9-річного.

«Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину перебували діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик — у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя», — написав він.

Тим часом начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко пише, що загиблому хлопчику 11 років. Під обстріл потрапив Корабельний район міста.

Офіс генерального прокурора пише, що це сталося о 15:10 і теж вказує, що загиблому 11 років. Також поранена 30-річна жінка. Розслідується порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.