Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію засуджених

Верховна Рада на засіданні 8 травня проголосувалау другому читанні та в цілому за законопроєкт № 11079-1 про добровільну мобілізацію засуджених.

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що закон підтримали 279 народних обранців. «Ризики щодо антикорупції (зокрема щодо топкорупціонерів), на яких наголошував антикорупційний комітет, прибрали тільки частково», — зауважив Железняк.

Ярослав Железняк / Telegram

Документ пропонує на час дії мобілізації та воєнного стану давати можливість увʼязненим виходити на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для проходження військової служби за контрактом. За процедурою вони зможуть написати заяву у своїй пенітерціальній установі, пройти медогляд у вʼязниці, а лише потім потрапити до центру комплектування. Увʼязнені проходитимуть військово-лікарську комісію й оцінку психічного стану. Військова частина сама вирішуватиме, чи готова мобілізувати увʼязненого.

Не зможуть мобілізуватися засуджені за:

злочини проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи (зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх тощо);

тероризм;

водіння в нетверезому стані, що призвело до смерті кількох людей;

корупціонери.

Щодо кількох пунктів є уточнення.

Деталі щодо обмежень

Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до закону після першого читання подали майже 500 правок. З них враховували приблизно 80.

За її словами, мобілізацію дозволили тим, хто скоїв ненавмисне вбивство, якщо не був під дією наркотичних препаратів або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу і швидкість реакції.

Також серед ухвалених правок — заборона мобілізуватись тим, хто відбуває покарання за тяжкі корупційні правопорушення або займав особливо відповідальне становище. Ідеться про міністрів, депутатів, їхніх заступників і помічників тощо. Крім цього, заборонили мобілізацію увʼязненим, які відбувають покарання за посягання на життя правоохоронців.

Не дозволять служити у ЗСУ й тим, хто виробляв, купував і розповсюджував наркотики.

«Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше ніж три роки. Вʼязні, яким залишилося перебувати у вʼязницях довше, і, тим паче, довічно засудженим відмовлятимуть одразу без права перегляду», — додає Шуляк.

Наслідки за порушення

Якщо звільнений для служби в ЗСУ засуджений буде ухилятися від контракту або самої служби — йому загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж під час служби у ЗСУ людина скоїть новий злочин, то до покарання, призначеного за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Що буде із засудженими після військової служби

Шуляк повідомляє, що контракт таких військовослужбовців припиняється за станом здоровʼя на підставі висновку ВЛК, у разі нового злочину і вироку суду за ним та в разі закінченням особливого періоду або оголошення демобілізації.

Щорічних відпусток не буде

Звільненим для служби засудженим щорічну відпустку не надаватимуть, але вони зможуть отримати її для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва. Утім, така відпустка надається виключно в закладах охорони здоровʼя за місцем перебування військовослужбовця.

Тепер документ мають підписати очільник парламенту і президент.