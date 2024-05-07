Кабмін підтримав створення у структурі ЗСУ окремого роду військ — Сил безпілотних систем

Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у структурі Збройних сил — Сил безпілотних систем.
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що тепер його відомство підготує та внесе на засідання уряду відповідний законопроєкт.
«Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку росії. Сили безпілотних систем — це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях — стратегічному, оперативному і тактичному — за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», — заявив міністр.
- Президент України підписав указ про Сили безпілотних систем 6 лютого 2024 року. В ньому було сказано, що новий рід військ дозволить наростити кількість дронів і безпілотників, упорядкує їхнє застосування в боях і надходження в підрозділи та загалом виведе ЗСУ на новий рівень.
- Керівник Мінцифри Михайло Федоров назвав це рішення надважливим та історичним, оскільки воно стане «потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку».