Білорусь слідом за росією раптово перевіряє готовність носіїв ядерної зброї

Міністерство оборони Білорусі і секретар Радбезу країни Олександр Вольфович оголосили про раптову перевірку» засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї.

Про це повідомляють пресслужба відомства та «Радіо Свобода».

Секретар Радбезу Олександр Вольфович заявив, що перевірка проводиться «синхронізовано» з навчаннями в росії, які анонсували 6 травня. Війська відпрацюють підвіску «спецбоєприпасів» на штурмовики Су-25, а ракетні дивізіони комплексів «Іскандер» та «Полонез» відпрацюють планування та умовні удари.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що до перевірки залучать ескадрильї штурмовиків Су-25 116 штурмової авіаційної бази та 587 окремий ракетний дивізіон 465 ракетної бригади, озброєний ракетними комплексами «Іскандер-М». У навчаннях також візьме участь підрозділ 336 реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами «Полонез-М».

За даними групи, ракетні комплекси і штурмовики перебазують. Зокрема, щонайменше два Су-25 вже перелетіли з аеродрому «Ліда» на аеродром «Мачуліщі».