На фронті загинув боєць «Азову» Назарій «Грінка» Гринцевич

На фронті загинув наймолодший захисник Маріуполя, «азовець» Назар Гринцевич із позивним «Грінка». 10 березня йому виповнився 21 рік.

Про це повідомив заступник командира бригади «Азов» майор Микита Надточій із позивним «Раз-два».

Разом із побратимами «Грінка» три місяці тримав оборону «Азовсталі», потрапив у російський полон і після звільнення знову повернувся до війська. Далі він продовжив службу в рідній бригаді на посаді командира групи спецпризначення «Контакт 12».

Відомим «Грінка» став завдяки вірусному відео з підвалів «Азовсталі», у зверненні до українців він тоді сказав: «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну».

У соцмережах в памʼять про Гринцевича почали публікувати вирізки з його чисельних інтервʼю.