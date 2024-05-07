МВС запускає Кабінет постраждалого і гарячу лінію з питань соцзахисту для військових і правоохоронців

МВС оголосило про запуск двох сервісів для військовослужбовців і працівників органів системи МВС — електронного кабінету постраждалого та контактного центру з питань соціального захисту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

В електронному кабінеті постраждалого на сайті МВС України військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Інший сервіс — контактний центр з питань соціального захисту за номером 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.