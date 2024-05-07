Запуск першої в історії Boeing космічної місії з екіпажем відклали через проблеми з ракетою Atlas V

Запуск космічного корабля Boeing з екіпажем до Міжнародної космічної станції відклали щонайменше до 10 травня через технічну проблему, що завадила спробі запуску 6 травня.

Про це повідомила пресслужба NASA.

Затримка дозволить командам завершити аналіз даних про клапан регулювання тиску на баку з рідким киснем розгінного блоку «Кентавр» ракети Atlas V і визначити, чи потрібно замінити клапан.

Цей політ має стати першою місією Boeing з екіпажем. Космічний корабель Starliner має доставити космонавтів — 58-річну Суніту Вільямс і 61-річного Баррі Вілмора — на Міжнародну космічну станцію.

У Boeing сподіваються, що в разі успіху вони зможуть конкурувати з пропозиціями комерційних місій від компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX, яка роками домінувала в ніші приватних космічних польотів.

Успішна місія в космос з екіпажем могла б стати величезним проривом для компанії, яка постійно відставала від SpaceX, — Boeing вдалося виконати лише два безпілотних польоти, тоді як остання здійснила дев’ять місій з екіпажем.