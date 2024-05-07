У ТЦК на Дніпропетровщині помер чоловік — нібито від епілептичного нападу

На території Саксаганського ТЦК Кривого Рогу раптово помер військовозобов’язаний — у нього стався епілептичний напад.

Про це йдеться в заяві Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Вони запевняють, що викликали швидку, а до її прибуття надавали чоловікові першу допомогу. Поліціянти, які прибули за викликом, констатували «біологічну смерть без ознак фізичного впливу».

За фактом смерті військовозобов’язаного зараз триває слідство. До його завершення у ТЦК закликали «утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень».

За даними місцевого видання «На часі», чоловік проходив військово-лікарську комісію й нібито готувався відправитися до навчального центру.

Донька померлого каже, що в батька не було епілепсії, а помер він начебто через побиття з боку працівників ТЦК. Також дівчина вказує, що не спілкувалася з батьком упродовж двох років.

Вона розповіла, що її батька забрали у військкомат, щоб мобілізувати. Там його двічі навідувала мама, яка під час другого візиту помітила ознаки побиття.