У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2024. Які видання відзначили нагородами

У Колумбійському університеті США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії, яка вважається однією з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру.

Адміністраторка премії Марджорі Міллер повідомила, що премію в галузі художньої фотографії отримали фотографи агентства Associated Press за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США та Мексики.

Дві Пулітцерівські премії — за серію розслідувань про виробничу імперію Ілона Маска та нагороду в категорії екстремальних новин за фотозйомку конфлікту Ізраїлю та Гази — отримало агентство Reuters.

The Times отримав три нагороди, зокрема за висвітлення нападу ХАМАС на Ізраїль, а також за матеріали про дитячу працю мігрантів у США. The New York Times отримала три нагороди за журналістські розслідування, міжнародні репортажі та написання статей.

Дві Пулітцерівські премії отримав Журнал New Yorker.

Пулітцерівську премію за спеціальні цитати також отримали журналісти та письменники, які висвітлювали війну в Газі.

Також премію отримав російський опозиціонер і оглядач Washington Post Володимир Кара-Мурза, редактор газети Девід Гоффман та журналіст Джеррі Ши.

Востаннє колонка Кара-Мурзи вийшла 3 квітня і називалася «Я пишаюся тим, що висловився проти злочинів путіна в Україні». Також в одній із колонок, яка вийшла напередодні російських «виборів» у березні, він закликав країни Заходу не визнавати путіна легітимним президентом.

17 квітня 2023 року московський суд засудив Володимира Кара-Мурзу до 25 років у колонії. Його судили за трьома статтями Кримінального кодексу — про поширення «фейків» про армію рф, про здійснення діяльності «небажаної» організації (через співпрацю з фондом «Відкрита Росія») і про «державну зраду».