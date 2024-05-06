У США через поширення пташиного грипу людям рекомендують не обійматися з коровами — зараз це тренд

Через спалах пташиного грипу захоплення обіймами з коровами в США може опинитися під загрозою. Зараз у соцмережах є тенденція, що люди платять за сеанс обіймів з корівками, допомагаючи дрібним фермерам покривати рахунки за корм.
Про це пише Sky News.
Наразі у девʼяти штатах США у стадах корів був підтверджений пташиний грип. Чиновники закликають тваринників і молочників обмежити візити сторонніх людей на ферми. Однак ризик зараження людини пташиним грипом залишається низьким.
«З точки зору здоровʼя людей і тварин, зараз не найкращий час, щоб обіймати корів», — сказав директор департаменту сільського господарства та сільського розвитку штату Мічиган Тім Борінг.
Обмеження на візити на ферми для людей, які готові платити за це, може означати економічні труднощі для деяких малих сімейних ферм.
Як сказав один із фермерів з Мічигану, сеанси на обійми корів у нього бронюють на тижні наперед, і це покриває деякі його рахунки. Одна година обіймів корови окупає один тюк сіна.
- Європейське агентство з безпеки харчових продуктів попереджає, що пташиний грип може стати причиною наступної масштабної пандемії.
- За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, у період із січня 2003 року по 26 лютого 2024 року в усьому світі було зареєстровано близько 887 випадків зараження людини пташиним грипом H5N1. З них 462 були летальними, що становить 52%.