Пташиний грип може стати причиною наступної масштабної пандемії

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) попередило про ризик широкомасштабної пандемії пташиного грипу, оскільки люди не мають імунітету проти вірусу.

Відповідний звіт EFSA опублікувало 3 квітня.

В агентстві зазначили, що віруси пташиного грипу залишаються поширеними серед популяцій диких птахів у Європейському Союзі та Європейській економічній зоні, що призводить до значної захворюваності та загибелі птахів.

Спостерігається передача вірусу від птахів до ссавців, особливо на фермах з розведення хутрових звірів, де були зафіксовані спалахи захворювання. Хоча передача від інфікованих птахів до людини відбувається рідко, з 2020 року в ЄС/ЄЕЗ були зафіксовані випадки контакту з цими вірусами без будь-яких симптомних інфекцій.

Однак ці віруси продовжують еволюціонувати в глобальному масштабі, і з міграцією диких птахів можуть зʼявитись нові штами, що несуть потенційні мутації для адаптації ссавців.

«Якщо віруси пташиного грипу A(H5N1) набудуть здатності ефективно поширюватися серед людей, може відбутися широкомасштабна передача інфекції через відсутність у людей імунного захисту проти вірусів H5», — підкреслили в агентстві.

Повідомлення EFSA зʼявилося невдовзі після того, як у Техасі виявили випадок пташиного грипу в людини, яка контактувала з молочними коровами, ймовірно, інфікованими вірусом.