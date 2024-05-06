«Укрзалізниця» анонсувала новий ретротур Гайворонською вузькоколійкою, який відбудеться 18 травня.

Про це пише пресслужба перевізника.

Учасники туру зможуть подорожувати мальовничим Подділлям під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні — 159 № 4-95.

Програма передбачає зупинки для фотосесій, гарячий обід на березі річки Південний Буг та культурно-розважальні заходи.

Укрзалізниця

Квитки на ретропоїзд можна купити в мобільному застосунку, на сайті, в чат-ботах УЗ та в касах вокзалів. Треба шукати такі сполучення:

№ 961 Гайворон — Бершадь;

№ 962 Бершадь — Гайворон;

№ 924 Гайворон — Хащувате;

№ 923 Хащувате — Гайворон.

Середня ціна на ретропоїзд в одному напрямку — 130 грн для дорослого та 98 грн для дітей до 14 років.

Щоб зручно доїхати до початкової точки та повернутися додому, «Укрзалізниця» призначає курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ — Гайворон та Львів — Гайворон. З Києва і Львова відправлення ввечері 17 травня, з Гайворону назад — ввечері 18 травня.