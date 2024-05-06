Премʼєр Шмигаль: Введення військ НАТО в Україну допоможе відкинути росіян, але поки ми просимо лише про зброю

Премʼєр-міністр України заявив, що західні війська допомогли б відкинути росіян, але поки Київ просить у партнерів лише про військову техніку.

Про це він заявив у ефірі канадського телерадіомовника CBC.

Нещодавно в інтервʼю The Economist президент Франції Емманюель Макрон повторив тезу про можливе введення військ НАТО в Україну.

Відповідаючи на запитання про те, чи прийме Україна війська НАТО, Шмигаль сказав, що «підкріплення, безумовно, допоможе відкинути росіян». Але поки, за його словами, Україна просить у партнерів військову техніку.

«Якщо прийде час, ми будемо безмежно вдячні й будемо раді», — додав він.

Водночас Шмигаль заявив, що Київ розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство України на наступному саміті у Вашингтоні в липні. Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року.

«Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми провели всі необхідні реформи, і тепер ми за крок до запрошення», — сказав Шмигаль.

Що передувало

26 лютого 2024 року близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку росії. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.

Ця заява викликала жваві обговорення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що таке рішення не ухвалювали, а в росії заявили, що такий крок буде оголошенням війни. Частина членів НАТО виступили з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідеї розташування військ в Україні в разі критичної ситуації.

Заяви Макрона звучали на тлі затримки військової допомоги Києву з боку США і нездатності інших союзників швидко вирішити питання боєприпасів для ЗСУ. Після цього риторика Макрона щодо України почала посилюватись. Він закликав Європу готуватися до різних сценаріїв і заявив про відсутність лімітів у допомозі Україні з боку Парижу. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під відправкою військ НАТО в Україну Макрон мав на увазі навчання. Кулеба зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.