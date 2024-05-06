Der Spiegel: Байден влітку може знятися з президентських виборів на користь Мішель Обами

У США деякі демократи припускають, що президент Джо Байден влітку планує зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів і запропонувати натомість колишню першу леді Мішель Обаму. Очікують, що це станеться в серпні 2024 року на партійному зʼїзді в Чикаго.

Про це повідомляє німецький Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

Однією з причин можливого рішення Байдена є вік: дві третини американців вважають його надто старим, щоб керувати країною впродовж ще чотирьох років. Водночас багато американців переконані, що колишній президент Дональд Трамп не повинен очолювати Білий дім знову, оскільки він також у похилому віці.

Spiegel пише, що на зʼїзді Демократичної партії в серпні Байден зробить «грандіозний жест», оголосивши про свою відставку і запропонувавши Мішель його місце. Торік уряд заявив, що демократи перевірили шанси Обами в опитуваннях громадської думки. Обаму тепло сприймають на всіх заходах, у яких вона бере участь.

Прессекретарка Мішель Обами зазначила, що колишня перша леді повністю підтримує передвиборчу кампанію Байдена та його віцепрезидентки Камали Гарріс.

Що відомо про Мішель Обаму

Мішель Обама —перша в історії США перша леді афроамериканського походження. Вона народилася 17 січня 1964 року в Чикаго. У шлюбі з Бараком Обамою з 1992 року. Подружжя виховує двох дочок — Малію (1998) і Наталію (2001).

Барак Обама обіймав президентську посаду в США з 20 січня 2009 року до 20 січня 2017-го. Коли його обрали президентом США, Мішель Обама стала першою леді.