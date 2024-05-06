Уночі Сили ППО знищили 12 з 13 російських безпілотників, що атакували Сумщину

У ніч на 4 травня російські війська атакували Україну 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили 12 ударних БпЛА в Сумській області.
Під час атаки перебої з електропостачанням фіксували у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.
У Сумській ОВА заявили про відновлювальні роботи на постраждалих обʼєктах.
«Ворог наніс авіаційний удар по енергетичних обʼєктах Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», — зазначили в ОВА.
- 4 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з росією. Найближчим часом наша країна спільно з партнерами має зробити все, аби зірвати ворожий наступ.