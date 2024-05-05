ЄС хоче ввести санкції проти платформи «Голос Європи», підконтрольної Медведчуку

До майбутнього 14-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії включать платформу «Голос Європи», яку приховано фінансує колишній очільник ОПзЖ Віктор Медведчук.

Про це сказала віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова, пише Seznam Zpravy.

Уряд Чехії вніс цю компанію в національний список санкцій наприкінці березня, оскільки, за даними чеських спецслужб, платформа намагалася вплинути на європейські вибори.

Юрова ще не знає, чи внесе ЄС до санкційного списку Артема Марчевського та самого Медведчука, які керують платформою, але впевнена, що «Голос Європи» буде в списку.

Що за медіа «Голос Європи»

Празький портал новин «Голос Європи» (Voice of Europe) поширював наративи, спрямовані на те, щоб переконати Європейський Союз припинити допомогу Україні. Чеська інформаційна служба безпеки (BIS) виявила, що проросійська пропагандистська мережа вела діяльність, яка «має серйозні наслідки для безпеки Чехії та ЄС». «Голос Європи» агітував проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Компанія-оператор вебсайту voiceofeurope.com, який також доступний німецькою мовою, зареєстрована в Празі. Медіа активне в соціальних мережах, таких як Facebook та X, де у нього понад 180 тисяч підписників.

Як пишуть у Spiegel, Медвечук використовував «Голос Європи» в кількох країнах Євросоюзу для «надання таємної фінансової підтримки обраним кандидатам на виборах до Європарламенту» і для «підтримки пропагандистської діяльності» проти України.

Кому платив «Голос Європи»

Деякі європейські політики працювали з новинним сайтом «Голос Європи» і отримували за це російські гроші, якими в певних випадках покривали витрати на свої кампанії на виборах до Європарламенту. Медіа публікувало заклики цих політиків до ЄС припинити допомогу Україні.

Гроші політикам передавали або готівкою під час особистих зустрічей у Празі, або переказували через криптовалюту. На це й на саму роботу сайту витратили шестизначну суму в євро.

У Spiegel додали, що політики ультраправої та проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) регулярно зʼявлялися на «Голосі Європи». Вони активно висвітлювали, наприклад, протести фермерів проти урядів Німеччини та Польщі чи акції проти міграції.