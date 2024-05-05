Росіяни атакували авіабомбами центр Харкова, 10 людей постраждали

Війська рф вдень 5 травня атакували центр Харкова керованими авіабомбами, постраждали щонайменше 10 людей.

Про це пишуть очільник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Під атакою опинився Шевченківський район міста. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Медики наразі надають допомогу 10 постраждалим людям.

На місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники ліквідували пожежу. За іншою адресою рятувальники допомогли мешканцям одного з будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.