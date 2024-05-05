La Repubblica: НАТО визначило дві «червоні лінії» для втручання у війну в Україні

НАТО конфіденційно і без офіційних комунікацій визначило принаймні дві «червоні лінії», за якими можливе пряме втручання у війну України з росією.

Про це пише La Repubblica.

Наразі у Альянсу нема оперативних планів, які передбачають відправлення людей, а є лише оцінки можливих планів надзвичайних ситуацій на випадок, якщо у війну залучать треті сторони, підкреслює видання.

Перша «червона лінія» — пряма чи опосередкована стороння участь у війні проти України, наприклад, Білорусі. Зокрема, у разі прориву на північно-західному кордоні, бо це «створило б коридор між Києвом і Білоруссю».

«Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у воєнний конфлікт. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України», — пише La Repubblica.

Друга «червона лінія» — військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Це не обовʼязково вторгнення, тож може йтися і про військовий удар для перевірки реакції Заходу.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі «можливої ​​плутанини», тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента США.

«Для західних лідерів життєво важливо надіслати володимиру путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва», — пише видання.