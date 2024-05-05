ГУР: У тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто з організатором катівні

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали авто зі співробітником виправної колонії. Від отриманих травм він загинув на місці.

5 травня 2024 року близько 09:40 ранку вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Євгену Ананьєвському. Він був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77, де обіймав свою окупаційну посаду, розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР підтвердили ліквідацію причетного до тортур над українськими полоненими Ананьєвського. Хто це зробив — розвідка не вказує, але наголошує, що за кожен воєнний злочин «буде справедлива відплата».