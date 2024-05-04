Міноборони запустило онлайн-калькулятор, який розраховує грошове забезпечення військових

Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і членів їхніх родин.
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
На платформі є онлайн-калькулятор, який допомагає розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ. Ось він.
У калькуляторі слід вказати вид проходження військової служби, звання, вислугу років, ступінь секретності, особливості проходження військової служби для визначення суми надбавки, участь у бойових діях тощо.
На новому сайті також можна дізнатися про порядок нарахування та виплати грошового забезпечення, одноразову грошову допомогу в разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця та інші соціальні гарантії військовослужбовцям та членам їхніх сімей.
- У Міноборони підрахували, що забезпечення одного солдата ЗСУ коштує 1,2 мільйона гривень. Ця сума не враховує вартості зброї, якою користується військовий.