Міноборони запустило онлайн-калькулятор, який розраховує грошове забезпечення військових

Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і членів їхніх родин.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

На платформі є онлайн-калькулятор, який допомагає розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ. Ось він.

У калькуляторі слід вказати вид проходження військової служби, звання, вислугу років, ступінь секретності, особливості проходження військової служби для визначення суми надбавки, участь у бойових діях тощо.

На новому сайті також можна дізнатися про порядок нарахування та виплати грошового забезпечення, одноразову грошову допомогу в разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця та інші соціальні гарантії військовослужбовцям та членам їхніх сімей.