Міноборони: Забезпечення одного солдата ЗСУ коштує 1,2 мільйона гривень

Забезпечення одного військовослужбовця Збройних сил України обходиться державному бюджету у $30 тисяч, або ж 1,2 мільйона гривень. Ця сума не враховує вартість зброї, якою користується солдат.
Про це в коментарі Bloomberg повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Чиновник не уточнив, який період часу охоплює така статистика.
Щодо оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії залежатиме від щомісячного призову, надходження допомоги та рішень про ротацію.
- Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Згідно з законом всі, хто підлягає мобілізації, мають носити військово-облікові документи й надавати їх на вимогу. Чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, щоб оновити свої дані. Певні категорії отримують право на відтермінування, зокрема здобувачі другої вищої освіти.