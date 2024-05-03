Росіяни вдарили по Харкову. Є жертви

Російські війська вдарили по приватному центру Харкова. Попередньо, відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також відомо про щонайменше одного постраждалого. За словами Терехова, зруйновані кілька будинків, під завалами ще можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нацполіція уточнює, що під ударом опинився Холодногірський район Харкова. Попередньо, росіяни скинули керовану авіабомбу, горить двоповерховий будинок.

О 15:04 мер Харкова повідомив, що через обстріл Харкова один загиблий та двоє постраждалих.