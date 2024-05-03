Україна за рік піднялася на 18 позицій в рейтингу свободи преси

Україна піднялася на 18 позицій в рейтингу свободи преси та посіла 61 місце зі 180. Минулого року Україна займала 79 місце.

Про це йдеться у Всесвітньому індексі свободи преси 2024 (World Press Freedom Index), який публікують «Репортери без кордонів» (RSF).

Рейтинг публікують у Всесвітній день свободи преси. У звіті зазначають, що Україна піднялася в рейтингу завдяки покращенню показника безпеки (менше вбитих журналістів за рік) і політичної ситуації.

Перші місця в рейтингу за Норвегією, Данією та Швецією. Також «добрі» показники свободи преси показали Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Португалія та Ірландія.

Свобода преси піддається випробуванням в Угорщині, Мальті та Греції — трьох країнах ЄС із найнижчим рейтингом. Вони посіли 67, 73 та 88 сходинку в рейтингу відповідно.

Ще в 49 країнах ситуацію із пресою оцінили як «складну». Серед європейських країн сюди потрапили лише Сербія, Албанія та Грузія — 98, 99 і 103 місця відповідно. Торік усі ці три країни мали «проблематичну» оцінку, а Грузія посідала 77 місце, випереджаючи на дві позиції Україну.

Росія посідає 162 місце в рейтингу, а Білорусь — 167. Польща розмістилася на 47 місці, Молдова — на 31, а Румунія — на 49.

Найгірша ситуація зі свободою преси в Північній Кореї, Афганістані, Сирії та Еритреї.

«Репортери без кордонів» очікують, що майбутні вибори у 2024 році в багатьох країнах спричинять ще більший тиск на журналістів. Крім того, за словами RSF, занепокоєння викликає використання штучного інтелекту для створення дезінформації з політичною метою.