У ГУР розповіли про напрямок майбутнього наступу росії, її план з дестабілізації України та закінчення війни договором

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтервʼю The Economist розповів про російський трирівневий план з дестабілізації України, напрямок майбутнього наступу росії та закінчення війни договором.

«Проблема дуже проста — у нас немає зброї»

За словами Вадима Скібіцького, зараз ситуація на полі бою для України важча, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення росії, і вона погіршиться. Насамперед російське військо продовжить спроби захопити всю Донецьку і Луганську області. Окупанти отримали наказ «щось взяти» до Дня перемоги 9 травня або перед візитом путіна до Пекіну.

«Наша проблема дуже проста — у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важким часом», — зазначив заступник начальника ГУР.

І додав, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. Коли це станеться — залежить від міцності української оборони на сході. Однак Скібіцький припускає, що основний удар розпочнеться «наприкінці травня або на початку червня».

Наразі росія залучила до великої війни в Україні 514 тисяч окупантів. Північне угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною, зараз налічує 35 тисяч солдатів, але його планують збільшити до 50—70 тисяч. Також росія створює «дивізію резервів» — від 15 до 20 тисяч людей — у центральній частині країни.

Утім, Скібіцький вважає, що цього «недостатньо» для захоплення великого міста, але вистачить для меншого завдання.

«Швидка операція для входу і виходу — можливо. Але операція зі взяття Харкова чи навіть міста Суми — це інший рівень. Росіяни це знають. І ми це знаємо», — сказав він.

«Тришаровий» план дестабілізації

Перший і головний елемент плану — військовий. Хоча США нарешті ухвалили військову допомогу Україні, підуть тижні, перш ніж вона потрапить на поле бою. Допомога навряд чи зрівняється з російськими запасами снарядів або створить надійний захист від російських низькотехнологічних керованих авіаційних бомб.

Другий елемент — дезінформаційна кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні та підрив політичної легітимності Володимира Зеленського (його президентський термін умовно закінчується 20 травня). Конституція України дозволяє безстрокове продовження його повноважень як президента під час воєнного стану.

Третій елемент — російська кампанія з міжнародної ізоляції України.

«Вони будуть трясти ситуацію, як зможуть», — наголосив Вадим Скібіцький.

Такі війни закінчуються лише договорами

Заступник начальника ГУР не бачить можливості для України виграти війну на полі бою, адже навіть якщо українське військо відкине російське назад до кордонів, це не припинить війну. За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами.

Україна і росія борються за «найвигіднішу позицію» перед потенційними переговорами. Вадим Скібіцький вважає, що змістовні переговори почнуться не раніше другої половини 2025 року, оскільки до того часу Москва зіткнеться із серйозними «зустрічними вітрами». Зараз російські військові виробничі потужності зросли, але через брак матеріалів та інженерів вони досягнуть плато до початку 2026 року.

«Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни [...] залежить не тільки від нас», — підсумував Вадим Скібіцький, натякаючи на роль Європи в допомозі Україні.