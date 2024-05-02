На Донеччині через російський обстріл загинули двоє людей. Серед них — дитина

Російське військо ввечері 2 травня обстріляло село Мемрик у Донецькій області з реактивної системи залпового вогню «Град». Загинули двоє людей, ще двоє поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед загиблих — 12-річна дитина. Двох поранених доставили до лікарні.
У селі внаслідок обстрілу пошкоджені сім приватних будинків.
Очільник Донецької ОВА вкотре закликав всіх жителів області, особливо сімʼї з дітьми, евакуюватися.
У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.
- 1 травня російські окупанти атакували місто Гірник у Донецькій області. Двоє людей загинули, ще шестеро поранені.
- Протягом 25 квітня на Донеччині від російських обстрілів загинули семеро людей.