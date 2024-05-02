115 бригада заперечує свою відповідальність за крах оборони Очеретиного

115 окрема механізована бригада ЗСУ заперечує заяву засновника DeepState Романа Погорілого про те, що за «крах оборони в районі населеного пункту Очеретине» відповідальна їхня бригада.

«Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Хто винен або не винен — встановлює виключно комісія за результатами розслідування», — заявила пресслужба бригади.

Там зазначили, що цю інформацію підхопили російські медіа, пишучи, що 115 бригада нібито «несподівано самовільно залишила свої позиції та втекла».

Бригада пояснює, що зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Кераміка. Там противник щодня завдавав по 20—30 ударів КАБами, обстрілював артилерією, мінометами, великою кількістю FPV-дронів, а також скидами, зокрема з хімічною речовиною. Це знищило певну кількість позицій разом з особовим складом.

«Тим не менше, усі бійці 115 бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, яка перевищувала наші сили в 10—15 разів, захищаючи кожен метр української землі. Тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115 ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине», — наголосила бригада.

Також у бригаді пояснюють, що противник, попри втрати, кидав все нові й нові сили на штурм. «Якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках», — пояснює пресслужба.

В ОМБр стверджують, що жоден штатний підрозділ 115 бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону.

Наразі щодо цих подій працює комісія. Триває службове розслідування, після його завершення буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретиним.

Що сказав Роман Погорілий

25 квітня співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий в інтервʼю Radio NV сказав наступне: «Вже не приховаєш — є коментарі, зокрема бійців інших підрозділів, суміжних бригад, які тримали позиції поряд із цією бригадою. Вони зазначають, що ці випадки були систематичними: залишення позицій, якісь дивні дії. І дивні дії відбулися в районі Очеретиного. Попередня бригада тримала ці позиції, підготувала їх для себе, вони були вибудувані. Вони знали свої місця, завдавали ураження ворогу, не пускали його, тримали ці позиції. Потім зайшла 115 бригада, і почались якісь незрозумілі маневри з боку ворога, і провал фронту. [...] Відповідальність і контроль за цими всіма процесами несе безпосередньо командування бригади, до нього дуже багато запитань. Необхідно зʼясовувати ситуацію, уникати якихось конкретних висновків, бо не розібравшись у ситуації, не можна знаходити відповіді».

Що з Очеретиним

2 травня речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив, що російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Однак частина селища, де стоять росіяни, перебуває під вогневим контролем українських військ — бої тривають.