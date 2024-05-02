У Киргизстані вантажівка збила 29 школярів, семеро в реанімації

На святковому заході в киргизькому селі Жерге-Тал вантажівка, яку залишив водій, вʼїхала в натовп школярів і збила 29 дітей, семеро з них опинилися в реанімації.

Про це пише місцеве медіа «24.kg».

Інцидент стався під час республіканського конкурсу, коли сотні дітей читали уривки з киргизького епосу «Манас». Під час декламації у школярів вʼїхала вантажівка, яка скотилася з гірки.

З цієї вантажівки мали роздавати морозиво учасникам. Її водій сказав, що припаркував авто вище від місця проведення заходу, а чому вона покотилася вниз — поки не встановили.

Поранені діти віком від девʼяти до 16 років потрапили до лікарні з травмами різної тяжкості. Одинадцятьом надали медичну допомогу на місці та відправили на амбулаторне лікування.