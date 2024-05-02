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Росія знищила й пошкодила в Україні майже 2 тисячі культурних обʼєктів

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Станом на 25 квітня через російські атаки постраждали 1 987 обʼєктів культури. З них 324 — знищені (16,3%).

Таку статистику Мінкультури опублікувало 2 травня.

Втрати закладів культури державної форми власності склали 30 обʼєктів (12% від кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності — 1 957 обʼєктів (6% від кількості закладів базової мережі місцевого рівня).

Найчастіше руйнувань зазнавали клубні заклади — 48,2% від всіх закладів культури, що постраждали.

Загалом постраждали:

  • клубні заклади — 958;
  • бібліотеки — 708;
  • заклади мистецької освіти — 153;
  • музеї та галереї — 114;
  • театри, кінотеатри та філармонії — 36;
  • парки, зоопарки, заповідники — 15;
  • цирки — 3.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, мистецькі школи і коледжі на території 281 територіальної громади.

Найчастіше атаки приходились по закладах Донецької (83%), Харківської (55,4%), Сумської (54,9%) та Миколаївської (44,2%) областей.